In Dürrenmoos, Gemeinde Völkermarkt, hat sich auf der Packer Bundesstraße am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist ein Motorradfahrer (23) aus Niederösterreich aus unbekannter Ursache mit einem LKW kollidiert. Der Biker ist laut Polizeiangaben noch an der Unfallstelle verstorben.

Der LKW geriet in Vollbrand, der Fahrer, ein slowenischer Staatsbürger, blieb unverletzt.