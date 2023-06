Seit zehn Jahren lebt Sandra Bendersky (41), ehemalig Sandra Miklau, in Australien. Nachdem sie das Gymnasium in Völkermarkt bis zur 5. Klasse besucht hatte, zog die Völkermarkterin nach Graz, um dort die Ortweinschule für Kunst und Design zu besuchen. Anschließend studierte sie Ernährungswissenschaften in Wien, bis es sie schließlich nach Little Bay in Sydney verschlug.