Trotz eines Überschusses von 850.000 Euro übte die FPÖ in der Völkermarkter Gemeinderatssitzung am 28. Juni heftige Kritik am Rechnungsabschluss 2022. Gemeinderat Hans Steinacher (FPÖ) witzelte zu Beginn seiner Wortmeldung über die Punkte statt Kommas in den Unterlagen von Finanzreferent Vizebürgermeister Peter Wedenig (SPÖ). "Demnach haben wir Ertragsanteile in der Höhe von 12.649 Millionen Euro statt 12,649 Millionen Euro. Also hier blümelt es. Da will uns der Finanzreferent einen Punkt für ein Komma vormachen", sagte Steinacher.