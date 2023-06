Schreckliche Stunden haben Angehörige aus Kärnten hinter sich: Ihre Kinder wurden vermisst.

Am Montag um 20 Uhr erstattete eine 30-jährige Mutter Anzeige, dass ihre elfjährige Tochter und deren zwölfjähriger Freund seit 17 Uhr nicht mehr auffindbar seien. Die Kinder waren von zu Hause in der Gemeinde Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, mit ihren E-Scootern weggefahren. Die Kinder konnten zum Glück mit dem Mobiltelefon kontaktiert werden. Sie gaben an, dass sie sich im Waldbereich von Rinkolach verlaufen haben.

Suche mit Hubschrauber

Die Eltern der beiden suchten vorerst zwei Stunden lang ergebnislos sämtliche Wege und Waldstücke im dortigen Bereich ab und erstatteten schließlich Anzeige. Eine große Suchaktion nach den Kindern begann: Vier Polizeistreifen, der Polizeihubschrauber, sowie freiwillige Helfer standen im Einsatz. Dann gab es endlich Entwarnung: Gegen 21.50 Uhr konnten die beiden Kinder vom Polizeihubschrauber wohlauf und unverletzt im Bereich des Globasnitzbaches mit dem einmündenden Rinkolachbach aufgefunden werden.

Die Kinder wurden anschließend ihren Eltern übergeben, heißt es im Bericht der Polizei.

Ende gut, alles gute.