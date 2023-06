"Es hat lange gedauert, bis der erste Hitzetag, also ein Tag mit mehr als 30 Grad Celsius, in der vergangenen Woche Wirklichkeit wurde", schildert Hubert Gernig, Landesdirektor der Österreichischen Landesversicherung. Doch mit der ersten Hitzewelle sei auch die Unwettergefahr gestiegen und die von den Meteorologen prognostizierten Unwetter seien eingetreten. "So hat golfballgroßer Hagel, Starkregen und Sturm insbesondere Ackerkulturen und das Grünland stark geschädigt", weiß Gernig. Allein durch das letzte Unwetterereignis entstand bis dato in Kärnten ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 800.000 Euro. Die Hälfte davon - also 400.000 Euro - entfiel auf den Bezirk Völkermarkt.