Samstag gegen 14.50 Uhr fuhr ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Motorrad auf der B 81 von Bleiburg in Richtung Lavamünd. Während der Fahrt bemerkte er plötzlich starken Benzingeruch und hielt sein Motorrad an einer Bushaltestelle an. Unmittelbar darauf fing sein Motorrad Feuer und stand kurz darauf in Vollbrand.

Der Mann konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Aich und Bleiburg konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Die B 81 musste während der Lösch- und Aufräumungsarbeiten kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden.