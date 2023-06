"Was wird denn hier gemacht?", fragt eine Urlauberin ihre Begleitung, als ihr Blick auf das von einem langen Bauzaun umgebene Rondo im Zentrum von Seelach am Klopeiner See fällt. Als Antwort bekommt sie nur ein ratloses Schulterzucken. Diese Frage stellen sich momentan viele Gäste und Einheimische. Der markante Gebäudekomplex gehört seit einigen Jahren der Lilihill-Gruppe des Immobilienentwicklers Franz Peter Orasch.