Im Jahr 2019 fand das beliebte Festival "See in Flammen" am Klopeiner See das letzte Mal statt. Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher (Nächtigungs- und Tagesgäste) ließen sich das Spektakel mit dem imposanten Feuerwerk nicht entgehen. Heuer kehrt das Event zurück an den See und findet erstmalig an zwei Tagen statt (Details siehe Info-Box). "Erstmals wird es auch eine Flugshow geben", sagt Brigitte Matschnig vom Tourismusverband St. Kanzian.

Viele Gedanken machten sich die Veranstaltenden zur Verbesserung des Verkehrskonzepts, da der große Besucherandrang in der Vergangenheit verkehrstechnisch oft herausfordernd war. So gibt es heuer die Möglichkeit der An- und Abreise mit Bussen aus dem Raum Klagenfurt, Wolfsberg, Griffen, Völkermarkt und Bleiburg/Pliberk. Im Stundentakt können Gäste nach St. Kanzian (Ortsmitte) anreisen. Tickets können laut Matschnig schon vorab bei den Kärntner Linien erworben werden. Aus Eberndorf/Dobrla vas, Sittersdorf/Žitara vas und um den Turnersee wird es einen eigenen Eventbus geben. Für die Anreise mit dem Auto gibt es ausgewiesene, kostenpflichtige Auffangparkplätze.

Dass der Bedarf für die Durchführung des Events gegeben ist, bekräftigt Geschäftsführer Robert Karlhofer von der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal: "Wir bekamen in den vergangenen drei Jahren enorm viele Gästeanfragen, ob und wann 'See in Flammen' wieder stattfindet, damit der Jahresurlaub danach geplant werden kann. Aber auch von unseren Vermietern und Partnern kam vermehrt die Rückmeldung, dass es einer Neuauflage bedarf."