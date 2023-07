Im Vorjahr fasste der Globasnitzer Gemeinderat den einstimmigen Grundsatzbeschluss für den Bau eines Hochwasser-Rückhaltebeckens vor der Ortschaft Podrain. Am 15. August 2016 trat in diesem Ort nach einem heftigen Gewitter der Globasnitzbach über die Ufer und richtete große Schäden an. Nicht alle Anrainer sind jedoch mit dem Bau des etwa zehn Meter hohen Dammbauwerks einverstanden, das laut dem Amtssachverständigen Reinhold Totschnig von der Abteilung Wasserwirtschaft beim Land Kärnten, einen Grundbedarf von 15.500 Quadratmetern, eine Staufläche von 42.000 Quadratmetern und ein maximales Rückhaltevolumen von 166.000 Kubikmetern Wasser hat.