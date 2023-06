Seit Sommer 2021 hat die Wasserrettung Klopein mit Christine Julia Deutschmann ein weiteres Mitglied. Sie wurde damals von einem Mitglied der Wasserrettung auf den Kurs aufmerksam gemacht - und sie machte noch im selben Sommer den Helferschein. 2022 folgte die Ausbildung zum Retter sowie die erfolgreich absolvierte Prüfung zur Einsatzkraft. Seitdem absolviert sie stetig Fortbildungen. „Man erhält eine umfassende Ausbildung, sodass man im Ernstfall weiß, was man tun soll und auch keine Angst davor hat, einzugreifen“, erzählt die 18-Jährige, die in St. Kanzian wohnt.

Als ausgebildete Retterin hat man auch regelmäßig Dienste am See - diese sind aber keineswegs langweilig: „Während dieser Dienste ist man vormittags bis abends am See und bei einem Notfall sofort einsatzbereit. Außerdem macht man während der Dienstzeit oft diverse Übungen, trainiert mit dem Nachwuchs oder wiederholt Erste-Hilfe-Maßnahmen, um für einen Ernstfall immer bestens vorbereitet zu sein“, erzählt die ehrenamtliche Helferin. Im Winter, wenn die Seen und Bäder geschlossen haben, hat man die Möglichkeit, beispielsweise die Eiswasserrettung zu üben. Die Germanistik-Studentin nutzt die Wintersaison, um sich selbst bestmöglich auf die kommende Sommersaison vorzubereiten.

"Unvorstellbar, was geschehen ist"

Unter anderem trifft man Deutschmann gemeinsam mit anderen Wasserrettern auch bei Veranstaltungen an, da sie auch hier gerne für Sicherheit im Wasser sorgt. Es gibt aber auch Momente, in welchen sie als unterstützende Kraft zu Einsätzen gerufen wird, so auch im August 2022, als das Unwetter am Mettersdorfer See in St. Andrä im Lavanttal sein Unwesen trieb. „Die Naturgewalten, die dort gewütet haben, haben nicht nur alle unvorbereitet getroffen, sondern auch unfassbares Chaos hinterlassen. Es ist einfach unvorstellbar, was an diesem Tag dort geschah. Diesen Anblick werde ich nie mehr vergessen."

Generell beschreibt Deutschmann ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Wasserretterin als „ein tolles Hobby, bei welchem man gleichzeitig anderen Menschen helfen kann“. Sie liebt einfach das Wasser, weshalb sie auch gerne privat schwimmen und schnorcheln geht.