Bis zum Antritt seiner Pension war das Lebkuchenrezept von Bleiburgs Lebzelter Gottfried Stöckl ein gut behütetes Geheimnis. Nun gibt es eine Eingeweihte. "Er hat mich eine Zeit lang eingeschult. Mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich es alleine schaffe", verrät Rosina Glawar.

Die 57-Jährige machte sich selbst im Juli 2020 unter dem Namen "Zuckkerrosi" in ihrer Heimat Bleiburg/Pliberk selbstständig und übernimmt jetzt die Backstube von Stöckl. "Dort produziere ich einmal in der Woche zwischen 30 und 40 Kilogramm Lebkuchen", verrät Glawar, die das Rezept natürlich für sich behalten wird – so wie jene für ihre süßen Kreationen, die sie weiterhin in ihrer Backstube bei sich zu Hause zubereitet.

"Ich backe nur auf Vorbestellung", verrät Glawar, die das Handwerk ursprünglich in der Konditorei Zechner in Völkermarkt gelernt hat. Jahrzehnte arbeitete sie dann aber im Parkettwerk ihres Mannes. "Da er jetzt dann in Pension geht und ich noch ein paar Jahre arbeiten muss, wagte ich den Schritt in die Selbstständigkeit."

Teig zu Weihnachten

Erhältlich ist der Lebkuchen von Glawar im Zadruga Market. Zu Weihnachten werde dort auch der Teig selbst erhältlich sein. "Auf Vorbestellung kann man ihn auch bei mir abholen. Da ich aber ein Ein-Frau-Betrieb bin, dauert dies natürlich auch", sagt Glawar. Ihre Backstube befindet sich in der Mießbergstraße 24 in Bleiburg. Erreichbar ist "Zuckkerrosi" unter der Telefonnummer 0650/500 61 68.