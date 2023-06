Mit einer Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent liegt der Bezirk Völkermarkt zwar über dem kärntenweiten Schnitt von 5,7 Prozent (Stand: Ende Mai), aber die Quote ist „konstant und ähnlich den Zahlen vom Vorjahr“, sagt Angelika Schleschitz-Newart als Leiterin des AMS in Völkermarkt. „Im Mai, Juni und Juli ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Völkermarkt immer am niedrigsten. Das ist dem Fremdenverkehr geschuldet. Die Gastronomie sucht immer Arbeitskräfte – vom Service über die Küche bis hin zu Stubenmädchen. Das zieht sich vom Klopeiner See bis zum Turner See“, fährt Schleschitz-Newart fort. Wenn die Hochsaison im Tourismus vorbei ist, wird laut der AMS-Chefin im Herbst auch die Arbeitslosigkeit wieder zunehmen.