Am ersten Septemberwochenende wird in Bleiburg/Pliberk wieder der Wiesenmarkt abgehalten - und zwar vom 1. bis 4. September. "630 Jahre ist es her, dass der Erste stattgefunden hat", freut sich Arthur Ottowitz, seit 1995 Marktmeister. 99 Jahre vor der Entdeckung Amerikas wurde also in Bleiburg schon das bunte Markttreiben gelebt. "Mit all den Adaptionen in all den Jahrhunderten ist er zu dem geworden, was er heute ist. Es war schon immer ein bedeutendes Ereignis für die Wirtschaft, für die gesamte Region", sagt Ottowitz.