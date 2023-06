Die Eberndorfer Kräuterexpertin Simone Würfler (32) verkauft jetzt ihre Produkte auch im Kitzbühler Geschäft "und Frida" und demnächst im Klagenfurter "Landladl".

"Hauptsächlich verkaufe ich meine handgemachten Produkte online. Sie sind aber auch in den Büroräumlichkeiten unseres familiären Bauunternehmens Würfler erhältlich", so die 32-Jährige, die vor sechs Jahren die Ausbildung zur Kräuterpädagogin und danach jene zur Bachblütenberaterin machte. Ihr Interesse galt aber immer dem Sauerhonig. "Das ist eine Mischung aus Honig, Essig und Kräutern. Er ist seit Jahrhunderten für seine wohltuenden Eigenschaften bekannt. Nachdem ich es lange für mich, Freunde und Bekannte hergestellt habe, wurde die Nachfrage so groß, dass ich ein eigenes Unternehmen gegründet habe. Ich möchte Menschen einfach dabei unterstützen, ihren stressigen Alltag zu bewältigen, Ängste zu mindern und ein besseres Wohlbefinden zu erreichen."

Die Zutaten, die "Alm Resi" für ihre eigene Rezeptur benötigt, stammen aus dem Lavanttal und dem Waldviertel. "Produziert wird ebenfalls in Wolfsberg", sagt Würfler, die in Klagenfurt eine zweite Heimat gefunden hat. Mittlerweile widmet sie sich auch nur mehr ihrem Unternehmen. Zuletzt hatte sie drei Jahre lang die Gastronomie in der Walderlebniswelt in St. Kanzian über. Letztes Jahr führte sie noch ein Lokal in Maria Wörth. "Mittlerweile kann ich davon gut leben. Ich habe mein Unternehmen langsam neben der Gastro aufgebaut und konnte jährlich den Umsatz verdoppeln. Das wird auch heuer so sein", sagt Würfler.

Weitere Pop-up-Stores

Die geplante Jahresproduktion liege heuer bei 10.000 Flaschen. "Ich bin auf einem guten Weg, das Ziel zu erreichen. Zudem gibt es heuer noch weitere Pop-up-Stores in den verschiedensten Städten, um zu sehen, ob es sich auch auszahlt den Fokus auf den stationären Handel zu legen. Derzeit beliefere ich Deutschland und Österreich", sagt Würfler. Im Familienbetrieb zu arbeiten, wäre möglich. "Ich möchte aber meinen eigenen Weg gehen."