Seit 20 Jahren werden drei- bis sechsjährige Kinder im Kindergarten des Hilfswerkes in Völkermarkt betreut. Aktuell sind es zwei Gruppen mit jeweils 25 Kindern. Doch vor Kurzem wurde der oberste Stock des Gebäudes, das den Kindergarten beheimatet, geräumt – und zwar an einem Montag Anfang Juni. "Über das Wochenende hatte sich die Gewölbedecke im Gangbereich des zweiten Obergeschoßes abgesenkt, nicht in den Gruppen- oder Ruheräumen. Wir haben sofort reagiert und alle Kinder in zwei großen Zelten im Garten untergebracht, die wir für die Eröffnung unseres Motorikparks aufgestellt hatten. Uns war es wichtig, eine nahtlose Betreuung der uns anvertrauten Kinder sicherzustellen", erzählt Nicole Fischer, die Abteilungsleiterin für Marketing und Kommunikation beim Hilfswerk Kärnten.