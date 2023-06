Die gelernte Köchin Katja Fera aus Hof in Feistritz ob Bleiburg lernte ihre große Liebe, den Spengler und Dachdecker Thomas Schmidt aus Eiersdorf in Poggersdorf, am September 2017 kennen, als sie spontan mit Freunden unterwegs waren. Beide verliebten sich sofort ineinander.

Nach unzähligen Verabredungen und romantischen Augenblicken wurde das gemeinsame Glück im Jahr 2019 durch die Geburt von Sohn Jakob vollkommen. Seit diesem Tag verbringt das Paar jede freie Minute gemeinsam mit ihrem Sohn. In ihrer Freizeit macht die Familie gerne spannende Ausflüge zu dritt. Zwei Jahre nach der Ankunft von Jakob zog die Familie dann in ihr Eigenheim in Hof. Auch im Familien- und Freundeskreis wurde schnell klar, dass das Paar füreinander geschaffen ist und es wurde mit liebevollem Nachdruck gefordert, eine Hochzeit zu veranstalten.

Fera beharrte aber darauf, erst zu heiraten, wenn ihr ein Hochzeitsantrag gemacht wird. Das ließ sich Thomas Schmidt, der leidenschaftlicher Motorradfahrer ist, nicht zweimal sagen und überraschte seine große Liebe zu Hause mit Blumen und einem Ring.

"Unsere Verlobung war ein ganz besonderer Moment, nur für uns zwei", erzählt die Braut. Nachdem die Vorbereitungen für die bevorstehende Eheschließung abgeschlossen waren, wurde heuer am 18. Mai standesamtlich geheiratet. Zwei Tage später, am 20. Mai, wurde auch schon die kirchliche Hochzeit in der Ortschaft Hof vollzogen. Bis auf die Blumengestecke wurde die Dekoration für die Kirche und unter anderem auch für die Hochzeitstafel eigenhändig angefertigt. Die Farbwahl fiel auf orange-weiß, welche schon seit der Kindheit die Lieblingsfarbe der Braut ist.

Gefeiert wurde gemeinsam mit 100 Gästen, die das Brautpaar im Gasthaus Kropf hochleben ließen. Zusätzlich wurde an diesem besonderen Tag der 40. Geburtstag der Braut gefeiert. "Es war ein unvergesslicher Abend, der viel zu schnell vorbei war. Es hat sich angefühlt, wie in einem Film, der niemals enden soll", sagt Fera, die jetzt Schmidt heißt.

Gemeinsam mit Sohn Jakob (4) wird das Paar im August in die Türkei reisen, um dort ihre Hochzeitsreise zu verbringen.