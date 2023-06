Der Klopeiner See ist gerade Drehort für ein fünfköpfiges Filmteam aus Salzburg, das im Hotel Marolt an der Promenade einquartiert ist. Gedreht wird zehn Tage lang für die Sendung "Heimatleuchten" bei ServusTV. "Es geht uns nicht um Plätze, die im Prospekt für Touristen stehen, sondern wir versuchen über Hintertürchen an Plätze zu kommen, die man noch nicht kennt", verrät Brigitte Erhart, Produktionsleiterin von Degn-Film, die im Auftrag von ServusTV dabei ist.