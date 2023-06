In der Nacht auf den 15. Juni wurden im Gemeindegebiet von Tainach mehrere Plätze mit neongrüner, blauer und roter Farbe besprüht. "666", "Hell" oder "Jesus" sind nun auf Friedhofsmauer, Altkleidercontainer, mehreren Hausfassaden, Verkehrszeichen sowie auf einem Grabstein zu lesen. Auch die Volksschule blieb nicht verschont. Monika Ouschan-Zidej, Direktorin der Volksschule Tainach, ist "erschüttert und traurig, dass man in dieser Weise mit einem öffentlichen Gebäude umgeht".

© Lena Trampitsch

"Fassungslose Tat"

Außerdem wurden zahlreiche Grablaternen am örtlichen Friedhof umgeschmissen. Thomas Petutschnig, Pfarrprovisor in Tainach, zeigt sich fassungslos: "So etwas ist noch nie vorgekommen. Ich fühle mit den Menschen, deren Gräber betroffen sind." Eine Grabstätte sei nämlich etwas sehr Persönliches. "Es ist ein Ort des Gedenkens an unsere verstorbenen Angehörigen. Daher geht dies besonders unter die Haut", weiß der Geistliche. Den Vandalismus sieht Petutschnig jedoch nicht "als konkreten Akt gegen die Kirche".

© Lena Trampitsch

Laut Gerald Grebenjak, Kommandant der Polizeiinspektion Völkermarkt, sei ein solcher Fall von weitreichenden Beschmierungen seit Jahren im Bezirk nicht mehr vorgekommen. Die Kriminalgruppe und die Spurensicherung waren vor Ort. Die Ermittlungen seien derzeit am Laufen und die Polizei zeigt sich zuversichtlich, dass die Täter ausgeforscht werden können. Einige Symbole erinnern auch an die Nazizeit. "Da die zwei Hakenkreuze verkehrt gezeichnet wurden, gehen wir nicht von Wiederbetätigung aus. Laut aktuellem Stand handelt es sich um Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe", meint Grebenjak.

© Lena Trampitsch

Ob es sich um einen Jugendstreich handelt oder sogar Alkohol im Spiel gewesen ist, könne momentan noch nicht gesagt werden. Mit welchem Strafausmaß gerechnet werden müsse? "Das obliegt dem zuständigen Gericht", meint Grebenjak. Die Höhe des Sachschadens werde derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Völkermarkt ersucht um Hinweise im Zusammenhang mit der Tat – gegebenenfalls auch anonym. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 059/133 2140 abgegeben werden.

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Fälle von Beschmierungen im Bezirk öffentlich bekannt. Im Jahr 2021 wurden die Wände einer Kirche in der Gemeinde Griffen mit grüner Farbe beschmiert. 2022 wurde die Promenade des Klopeiner Sees ebenfalls mit Schmierereien verunstaltet.