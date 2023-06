Christopher Winkler, früherer Masseur des SK Austria Klagenfurt, wendet in seiner neuen Praxis in Tainach eine in Kärnten noch unbekannte Methode zur Schmerzlinderung an. "Ich bin der Erste, der das anbietet", sagt Winkler, der aus Friesach stammt.

"Ohne zu frieren"

In Probsteiweg 5 in Tainach betreibt er eine Alpha Cooling Professional-Praxis. "Alpha Cooling ist Schmerzlinderung durch Kälte, ohne zu frieren", berichtet Winkler. Dabei handelt es sich um ein kleines Gerät mit integrierter Kühlkammer, in das schmerzgeplagte Menschen ihre Hände fünfmal hintereinander für zwei Minuten stecken. Dabei werde die Körpertemperatur um 1,5 Grad gesenkt.

"Zu mir kommen Patienten aus ganz Kärnten, sodass ich ausgebucht bin", freut sich Winkler, der auch eine achtmonatige Ausbildung zum diplomierten Cranio-Sacral-Praktiker absolvierte. Kälte wirke im Körper bei jedem Menschen anders. Entwickelt habe das Konzept der gebürtige Salzburger Markus Deussl, der in Bayern lebt.

Weiterer Standort

Die Nachfrage ist mittlerweile so groß, dass Christopher Winkler am 7. Juli auch in Klagenfurt in der Rosentaler Straße 148 einen zweiten Standort eröffnen wird. "Die Kältebehandlung kann Entzündungen hemmen und zur Schmerzreduktion bei chronischen Erkrankungen beitragen."