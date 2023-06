"Andere Familien fahren in den Urlaub, wir fahren zu Wettbewerben", lächelt Katherine Zablatnik-Rotim (67). Worum es geht? Die größte inklusive Sportveranstaltung des Jahres geht heuer vom 17. bis 25. Juni in Berlin über die Bühne: die Special Olympics World Summer Games. Rund 7000 Athleten und Athletinnen aus 190 Nationen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung werden in der deutschen Bundeshauptstadt in 26 Sportarten nicht nur um Medaillen kämpfen, sondern auch ein riesiges Sportfest der Inklusion feiern. Aus Kärnten sind neun Sportler, eine Unified-Partnerin sowie vier Trainer dabei.