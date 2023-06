Das Sportfachgeschäft "Sport Mäc" in der Mettingerstraße 10 in Völkermarkt besteht seit 30 Jahren. An zwei Tagen wurde das Jubiläum schon ausgiebig gefeiert. Seit 2015 ist Sabrina Hubounig (32) Geschäftsführerin. "Ich habe das Geschäft mit großer Freude von meinem Vater übernommen, der noch mithilft", berichtet sie.