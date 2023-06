Wer früher einen der begehrten Ferialjobs ergattern wollte, musste früh dran sein, einen Verwandten in einer Firma oder Institution haben oder gut vernetzt sein. Viele fieberten dem 15. Lebensjahr entgegen, von da an war es nämlich möglich zu arbeiten, um in den Ferien eigenes Geld zu verdienen. Dies habe sich im Laufe der Zeit stark verändert. Viele Jugendliche wollen heuer wohl lieber den Sommer genießen, statt zu hackeln.