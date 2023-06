Die geringe Tiefe des Gösselsdorfer Sees ließ in den vergangenen Jahren die Unterwasserpflanzen zunehmend wuchern. Vor allem das trockene Vorjahr befeuerte das Wachstum noch weiter, da aufgrund des noch niedrigeren Wasserstands, die Sonnenstrahlen bis auf den Grund des Sees vordringen konnten.

Geschützte Pflanzen

Aus Naturschutzgründen war bis jetzt das Mähen dieser Pflanzen (zum Beispiel gelbe Teichrose, weiße Seerose oder Tausendblatt) jedoch nur im Herbst und Winter und nicht während der Badesaison erlaubt. Für heuer erhielt der Betreiber des Gemeindebads jedoch vom Land Kärnten die Erlaubnis, auch während der Badesaison mähen zu dürfen. "Wir dürfen zumindest den Badebereich zweimal im Sommer ausmähen", freut sich Betreiber Charly Plautz, Vorsitzender des Tourismusverbands Eberndorf.

Auch das Buffet im Gemeindebad betreibt heuer der Tourismusverband selbst © Simone Jäger

Mit dieser Neuerung startet das Gemeindebad Gösselsdorfer See nun am 17. Juni in die heurige Sommersaison. Ab 11 Uhr gibt es ein gratis Begrüßungsgetränk und es wird gegrillt. Da kein eigener Pächter für das Buffet im Gemeindebad gefunden werden konnte, tritt der Tourismusverband nun auch hier als Betreiber auf. "Wir haben sieben Tage in der Woche von 9 bis 18 Uhr geöffnet", sagt Plautz.

Die Preise für den Tageseintritt (3,50 Euro für Erwachsene) und für die Saisonkarten (30 Euro für Erwachsene) bleiben heuer gleich. "Die Abokarten bekommt man ab sofort im Tourismusbüro in Eberndorf oder ab 17. Juni im Gemeindebad", ergänzt Plautz.