Am Sonntag gegen 18.50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich des neuen Bahnhofes in Kühnsdorf zu einer Kollision zwischen einem Moped und einem Auto. Das Moped wurde von einem 15-jährigen Jugendlichen aus dem Bezirk Völkermarkt gelenkt, der vom Bahnhof in die St. Kanzianer Landesstraße einbog. Den Pkw lenkte eine 58 Jahre alte Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Völkermarkt.

Krankenhaus

Der junge Mopedlenker erlitt bei dem Zusammenprall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.