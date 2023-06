Auf drei Tage ausgedehnt wird heuer das Völkermarkter Stadtfest, das von 16. bis 18. Juni am und um den Hauptplatz über die Bühne gehen wird. Veranstaltet wird es von der Stadtgemeinde und dem Wirtschaftsverein, die sich ein paar Neuerungen haben einfallen lassen. So gibt es heuer am Freitag erstmals zwei Bühnen, die nacheinander von Chören und Bands bespielt werden. "Eine Bühne befindet sich beim Alten Rathaus, die zweite beim jetzigen Rathaus", verrät Stadtrat und Marktreferent Andreas Sneditz (ÖVP). Mit dem Auftritt der eingeladenen Chöre - darunter neben den heimischen Fixstartern der Singkreis Seltenheim und die Singgemeinschaft Oisternig - steht der erste Tag ganz im Zeichen des Jahres der Kärntner Volkskultur.