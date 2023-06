Normalerweise sind die Lokale rund um den Klopeiner See zu den langen Wochenenden zu Pfingsten und rund um Fronleichnam gut gefüllt. Daher starten die Nachtlokale alljährlich Mitte Mai in die Saison. So auch heuer. Doch wie ein Lokalaugenschein zu Fronleichnam zeigt, ist es noch recht ruhig rund um den See. Daran ist auch das Wetter schuld, das heuer noch nicht so für See-Stimmung sorgt.