Die Produkte des Biohofs Tomic in Buchbrunn in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas sind fast jedem ein Begriff und das nicht nur im Bezirk Völkermarkt. Die Getreide, Mehle oder verschiedenen Müslisorten sind nicht nur im eigenen Hofladen oder auf Biomärkten, sondern auch in Filialen großer Handelsketten zu finden.