Seit 38 Jahren tischt der Buschenschank Kuschnig vulgo Kauschler in St. Radegund in der Gemeinde Ruden auf. "Wir legen großen Wert auf naturbelassene Erzeugung unserer Produkte", sagt Franz Kuschnig, der den Buschenschank und den sieben Hektar großen Bauernhof gemeinsam mit seinen drei Brüdern Hans, Seppi und Richard betreibt. "In unserem Stall leben noch Schweine und zehn Rinder", berichtet er mit Stolz, weil es in der Gegend nur selten noch Bauern gibt, die eine Viehwirtschaft betreiben.

Das kulinarische Angebot der Buschenschank umfasst hausgemachte regionale Spezialitäten wie Brettljausen und Jausenplatten. Es gibt aber auch Most, heimische Säfte, Speck, saures Rindfleisch, Aufstriche und vieles mehr. Auf Anfrage werden auch Buffets geliefert. Rund 70 Sitzplätze stehen den Gästen zur Verfügung.

"Gäste aus ganz Kärnten"

"Wir sind stolz auf unsere heimischen Stammgäste", sagt Kuschnig, der in seinem Familienbetrieb Gäste aus ganz Kärnten begrüßen kann. In der urigen Bauernstube sowie im schönen Gastgarten fände sich immer ausreichend Platz für eine gute Jause und ein Glaserl Most bei gemütlichem Zusammensitzen. "Der Gast steht im Mittelpunkt unseres Betriebes", sagt der Landwirt.

Der Buschenschank Kuschnig hat seit 1. Juni geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch und Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag bis Sonntag ab 15 Uhr. Kontakt: 0664/9150 618