Angefangen hat alles vor rund zehn Jahren mit einem einzelnen Bootsanhänger auf dem Privatgelände von David Czerniak in Klein St. Veit bei Brückl. "Das Geschäft mit den Anhängern hat sich dann aber relativ schnell entwickelt", blickt der Unternehmer in die Vergangenheit zurück. Nach ein bis zwei Monaten war der Platz beim eigenen Haus zu klein, man mietete sich in Poggersdorf ein und übernahm den Betrieb "K & K-Anhänger". In weiterer Folge kaufte man in unmittelbarer Nähe ein 6500 Quadratmeter großes Areal und Czerniaks Unternehmen "Check Trailers" hat sich mittlerweile zum größten Anhänger-Handel des Landes (mit 30 Wiederverkaufsstellen in ganz Österreich) entwickelt.

Sonderbauten, Reparaturen und andere Leistungen

"Aktuell haben wir über 1000 Anhänger auf Lager. Das breite Produktsortiment umfasst Anhänger in allen Größen und Gewichtsklassen, vom kleinen Fahrradanhänger bis hin zum großen Transporter", weiß der Unternehmer. Selbst Sonderanfertigungen (beispielsweise für Red Bull) sind für das Anhängerzentrum kein Problem. In der eigenen Halle (mit 600 Quadratmetern) werden derartige Sonderwünsche angefertigt und auch Reparaturen und andere Serviceleistungen vorgenommen. "Auf Wunsch stellen wir die Hänger auch zu", so Czerniak, der mit seinem zehnköpfigen Team nicht nur Österreich, sondern auch das nahegelegene Ausland bedient. Auch ein Verleihservice (mit rund 30 Anhängern aller Art) steht den Kunden (Private und Gewerbetreibende) zur Verfügung, gebrauchte Hänger werden gerne eingetauscht.