Das berühmte „Charly Temmel – Eis“ gibt es ab sofort auch in Völkermarkt - und zwar beim „Eis am Eck“ am Herzog Bernhard-Platz 2. „Charly Temmel bietet eine Vielzahl kreativer Eissorten an“, sagt Alfred Glinik, der den steirischen Eiskönig, der im Jahre 1995 nach Los Angeles ausgewandert ist, persönlich kennenlernen konnte. „Vor zwei Wochen haben wir uns in Graz getroffen und das Geschäft besiegelt“, erzählt Glinik. Das Temmel-Eis, das seit 1985 in Graz und Bad Aussee nach strengen Qualitätskriterien hergestellt wird, sei weltweit gefragt und werde in Österreich an mehr als 40 Standorten verkauft.

"Ein Glücksfall"

„Charly Temmel war kürzlich persönlich in Völkermarkt und hat 50 Testesser vom Alpen-Adria Gymnasium mit dem Temmel-Eis versorgt“, berichtet Alfred Glinik, der sich selbst als „Macher“ bezeichnet. Die Schüler und die Lehrer seien begeistert gewesen. „Dass Völkermarkt in den Genuss des Temmel-Eises kommt, sei ein Glücksfall, der auf persönlichen Beziehungen basiert“, sagt der langjährige Kommunikationskaufmann, der sein Büro in Graz nur wenige Meter vom Flaggschiff des steirischen Eiskönigs Charly Temmel entfernt führte.

Besonders beliebt sei die Temmel-Thermoeisbox zum Mitnehmen für die Familie zu Hause. Geöffnet hat der Eissalon in der Innenstadt von Montag bis Samstag jeweils von 11 bis 19 Uhr. Eine große Kugel Eis kostet 2,20 Euro. Ab Juli will Glinik in der großen Halle neben dem Eissalon ein Zentrum für Billard und Dart eröffnen.