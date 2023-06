Seine Liebe zum Alpinsport und zur Natur hat Klaus Potočnik dazu bewogen, sich ehrenamtlich in den Dienst der Bergwacht zu stellen. "Als Mitglied der Bergwacht kann ich meinen Hobbys nachgehen, viel Zeit in der Natur verbringen und gleichzeitig einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten", sagt der Bergwächter, der im Jahre 2021 zum stellvertretenden Einsatzleiter ernannt wurde. Außerdem ist er Übungsleiter der Naturfreunde Österreich für Klettersport und Mitglied der Lawinenkommission der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg.

Besonders stolz ist der geprüfte Wanderführer und Alpinist auf den Stützpunkt der Bergwacht Einsatzstelle Bleiburg auf der Petzen, der seit 50 Jahren besteht. Er dient als Basis für eine effektive Arbeit im Sinne des Naturschutzes und sorgt für die Sicherheit der Menschen beim Skifahren im Winter. "Die Aufklärungsarbeit steht im Mittelpunkt unserer vielfältigen Aufgaben", sagt der zweifache Familienvater und Leiter der Geschäftsstelle der Kärntner Sparkasse in Bleiburg. Der 45-Jährige nimmt gerne an Aus- und Fortbildungen im Team Alpin der Bergwacht teil und ist jährlich rund 250 Stunden ehrenamtlich für die Bergwacht unterwegs. "Im Winter leistet die Bergwacht mit großem Personaleinsatz zusätzlich den freiwilligen Pisten- und Rettungsdienst auf der Petzen", berichtet er.

Höfliche Aufklärung

Erfreulich sei, dass Verursacher illegaler Ablagerungen nach einer höflichen Aufklärung durch die Bergwächter meist umgestimmt werden können und so von einer Anzeige abgesehen werden kann. "Der Unrat gehört nicht in die freie Landschaft und ich finde es traurig, wenn meine Mitmenschen unachtsam mit der Natur umgehen", sagt der Musiker der New Times Big Band aus St. Michael ob Bleiburg, Mitglied der Bémisch Connection und Aushilfsmusiker der Jauntaler Trachtenkapelle Loibach.