Zu einer Geschäftsänderung kam es kürzlich beim Fachmarktzentrum (FMZ) St. Ruprecht an der Umfahrungsstraße 11 in Völkermarkt. In den Räumlichkeiten des "Reno"-Schuhhändlers befindet sich seit dem 31. Mai die erste Filiale von "Shoe4You" im Bezirk. Es ist zudem die 60. Filiale des Unternehmens.