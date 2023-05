Über 3000 Mitarbeiter der österreichischen Gastronomie und Hotellerie nominieren jedes Jahr die 100 besten Köche Österreichs. Auf dieser Liste finden sich auch neun Kärntner Namen - darunter zwei aus dem Bezirk Völkermarkt.

Michael Sicher vom Fischrestaurant "Sicher" in Tainach rangiert an der 85. Stelle. "Sicher Fische, Sicher Kaviar, Kärntner Flusskrebse, Kräuter und Aromen – mehr aus eigener Produktion auf diesem Niveau geht kaum", lautet die Begründung. Und genau dies zeichne die 4-Hauben-Küche des Kärntners in seinem Fischrestaurant aus, das er gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang, dem Sommelier des Hauses, führt.

Auf den 96. Platz gewählt wurde Oliver Drug vom Restaurant "Das Lilienberg", das sich ebenfalls in Tainach bei Völkermarkt befindet. In seiner Begründung steht geschrieben: "Oliver Drug darf mit Stolz behaupten, dass er ausschließlich in Restaurants der Top-Liga gekocht hat. Seit 2021 sei er Küchenchef im einzigartigen Gourmetrestaurant des südlichsten Weinguts Österreichs, der Domäne Lilienberg.