Mitte April eröffnete in der Klagenfurter Straße 9 in Völkermarkt der neue Kebab-Laden "Babylon". Doch nach nur vier Tagen musste ihn der Betreiber Mohamed Rihawi wieder schließen. Wegen einer Abweichung bei der Installation der Lüftung vom Bauplan musste der Laden vorübergehend geschlossen werden. Nach der Behebung durfte der Iraker, der mit seiner Frau Suhart al Mustafa 2015 vor dem Krieg in seiner Heimat Bagdad nach Österreich floh, wieder aufsperren. "Seit der Vorwoche haben wir wieder geöffnet", freut sich der gelernte Koch, der auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in den verschiedensten Ländern und Lokalen zurückblickt.

Auch verschiedene Pizzen

In seinem 47 Quadratmeter großen Laden bietet der Inhaber neben Kebab vom Huhn auch Burger, Pasta und Pide an. Weiters gibt es knapp 40 verschiedene Pizzen. Rihawi ist bei Freunden und Bekannten besonders für seine Grillspeisen wie Cevapcici, gegrillten Fisch oder Calamari bekannt. Eine Spezialität des Kochs seien die arabischen Vorspeisen, darunter Granatapfelkerne mit Joghurt, ein Auberginensalat sowie Hummus und Tabouleh.

Einen Kebab gibt es um vier Euro, eine Pizza ab sieben Euro und der "Babylon"-Vorspeisenteller kostet ebenfalls sieben Euro. Zusätzlich gibt es noch ein Dürüm und ein Kebab-Menü inklusive Pommes und Getränk um 8,90 und 9,50 Euro. Geöffnet hat der Laden, in dem Rihawi und stundenweise auch seine Frau arbeiten, täglich von 9 bis 23 Uhr.