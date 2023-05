Auf Antrag der Wild GmbH soll die öffentliche Straßenbeleuchtung im Bereich des Firmengeländes erweitert werden. "Uns liegt ein Angebot der Kelag in der Höhe von 39.000 Euro vor. Die Firma Wild hat eine Kostenbeteiligung von 10.000 Euro in Aussicht gestellt", berichtete Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) in der Gemeinderatssitzung. Mit einer weiteren dort ansässigen Firma, der Wild Hi-Precision GmbH, würden noch Gespräche bezüglich einer Beteiligung an den Kosten geführt werden.