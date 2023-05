Einst hat es im Blumen-Erlebnis-Park am Sonnegger See an allen Ecken geblüht, doch seit der Insolvenz und der gerichtlichen Räumung liegt das Areal seit 2013 brach. Der rund 40.000 Quadratmeter große Blumenpark war ein beliebtes Ausflugsziel. Nun soll ein Teil des Areals reaktiviert werden, der künftig als Veranstaltungsstätte genutzt werden kann. Auch das vorhandene Gebäude soll adaptiert werden. In der Sitzung am 24. Mai hat der Sittersdorfer Gemeinderat einstimmig grünes Licht für die "Geopark-Naturarena" am Sonnegger See gegeben, wie sie künftig heißen soll. Dafür werden 243.000 Euro in die Hand genommen. Nur der angedachte Campingplatz wird nun doch nicht errichtet. Im heurigen Jahr sind die Adaptierungsarbeiten geplant, ab 2024 soll die Veranstaltungsstätte genutzt werden können.