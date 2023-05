Am 26. Mai ist es wieder so weit: Um 17 Uhr startet in Gösselsdorf der diesjährige Bauernmarkt. Jeden Freitag bis 29. September werden am Bauernmarktgelände Gösselsdorf-West gegenüber dem Campingplatz die Familien Hrast, Toplitsch, Lackner, Hren, Kolier und Grilc regionalen Spezialitäten anbieten – angefangen von Fleisch- und Trockenwaren über Eier und Wein bis hin zu hausgemachten Mehlspeisen. "Heuer erstmals mit dabei ist Familie Hren aus Sittersdorf mit Wein sowie Familie Kolier aus Gablern mit ihren Jauntal-Eiern", sagt Franz Prosen, Obmann der Agrargemeinschaft Eberndorf, der den traditionellen Bauernmarkt alljährlich organisiert. Darüber hinaus bietet sich der Gösselsdorfer Bauernmarkt auch als Treffpunkt für ein geselliges Beisammensein mit Speis und Trank an.

Verlosung von Jausenkörben

Der vor Jahren eingeführte Sammelpass für treue Besucher wird fortgeführt, die Verlosungen der dazugehörigen prall gefüllten Jausenkörbe sind für den 18. August und 29. September vorgesehen. Wie man mitmachen kann? Pro 10 Euro Konsumation am Markt gibt es einen Stempel. Den vollgestempelten Pass in die Sammelbox am Marktgelände werfen und man nimmt automatisch an der Verlosung teil.

Pro Person können beliebig viele Pässe abgegeben werden. Es gilt Anwesenheitspflicht bei der Verlosung.