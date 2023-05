Mit Margit Purkowitzer (geborene Glantschnig) schloss die ehemalige Betreiberin des Cafés im Seniorenzentrum Völkermarkt am 20. Mai mit 67 Jahren für immer ihre Augen. Nach der Volksschule in Klein St. Veit und der Hauptschule in Völkermarkt absolvierte sie die damalige landwirtschaftliche Fachschule in Eberndorf. Anschließend folgte noch die zweijährige Ausbildung zur Krankenschwester in Schwarzach.