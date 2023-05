Die Baumpflege ist die große Leidenschaft von Philipp Fischer. Und so hat sich der mittlerweile 30-Jährige vor acht Jahren in Wien zum zertifizierten Baumpfleger und Baumtechniker ausbilden lassen. In Unterkrain bei Gallizien hat sich der Jungunternehmer mit seinem Betrieb selbstständig gemacht und bietet Baumpflege- und Gartenservice an. "Mein Bestreben ist es, einen gesunden und vitalen Baumbestand für die Zukunft zu erhalten", sagt Fischer, der mit drei bis fünf Mitarbeitern hauptsächlich bei Gemeinden, Privatgärten und Wohnbaugenossenschaften beschäftigt ist.