Aufbruchstimmung rund um den Klopeiner See

Der Klopeiner See hat in den letzten Jahren von 17.000 auf 10.000 Betten abgespeckt. Dennoch ist rund um den See sei Zuversicht und Aufbruchstimmung spürbar - dank Bauprojekten, Tourismusattraktionen und Veranstaltungen.