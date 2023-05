Den Beruf des Winzers hat Norbert Radocha (38) in der Schweiz gelernt. Später besuchte der gebürtige Bleiburger die Wein- und Obstbauschule in Klosterneuburg. Im Jahr 2014 machte sich Radocha mit seinem Unternehmen "oenoproducts" selbstständig und bedient seitdem mit seinem Team zwei Geschäftsfelder. Einerseits ist er Zulieferer zum Beispiel von Korken, Fässern oder Weinbereitungsmitteln für Weinbauern und die Getränkeindustrie in Österreich, andererseits vertreibt er seine eigene Weinlinie "Radocha‘s". "Da ich keinen eigenen Weinbaubetrieb habe, kaufe ich Wein von österreichischen Winzern. Der Ausbau erfolgt in eigenen Holzfässern", erklärt Radocha. Neun eigene Weine hat der Unternehmer in seinem Sortiment, sein Weißwein "Taurus White 2021" gewann in der Kategorie Weißwein Cuvèe im Rahmen der Intervino 2023 in Klagenfurt den Wine Award Carinthia.

Neuer Standort

Seit 2016 verkauft er seine Weine direkt in Bleiburg. Da der erste Standort in Ebersdorf zu klein wurde, ist "oenoproducts" ab sofort an seinem neuen Standort in Einersdorf, direkt beim Kreisverkehr, anzutreffen. Der Weinverkauf läuft bereits, sobald die neuen Räumlichkeiten zur Gänze fertiggestellt sind, sollen gegen Voranmeldung auch Verkostungen und Schulungen möglich sein. Jeden ersten Freitag im Monat hat das Geschäft eigens für solche Termine bis 19.30 Uhr geöffnet.