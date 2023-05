Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr fuhr ein Urlauber aus Deutschland mit seinem Mountainbike den Flow-Country-Trail auf der Petzen (Gemeinde Feistritz ob Bleiburg) talwärts und kam dabei aus eigenem Verschulden zu Sturz.

Der Mann verlor kurzzeitig sein Bewusstsein und erlitt schwere Kopf- und Wirbelverletzungen. Nachkommende Mountainbiker verständigten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe.

Nach der Erstversorgung sowie Bergung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers C 11 wurde der Verunfallt in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee geflogen.