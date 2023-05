Kurz bevor die Hofwoche der Eberndorferin Katrin Lach (34) bei RTL endete, gab sie "ihrem Schweizer" Marc (29) noch Reitunterricht. "Das ist meine Leidenschaft", sagte Lach. Vor fünf Jahren setzte sich der Schweizer zuletzt auf ein Pferd. "Reiten kann ich aber nicht. Für Katrin probiere ich es aber", sagte er voller Zuversicht. Doch "sein Pferd" machte nicht das, was er wollte. "Du hast die Zügel nicht in der Hand", sagte Lach. "Beim Pferd nicht, aber bei dir", konterte der Schweizer frech. Nach anfänglichen Navigationsschwierigkeiten gelang es dem Schweizer aber vorwärtszukommen. "Er hat es schon gut gemacht", so Lach.

Der Reitunterricht © KK/RTL

Erstes Bussi

Beim gemeinsamen Kochen von Käsnudeln, nach Omas Rezept, kamen sich die beiden auch etwas näher. Nachdem Lach gezeigt hatte, dass sie krendeln kann und somit heiratsfähig ist, folgte sogar das erste Bussi auf die Wange. Und zwar am Esstisch - sozusagen als kleines Dankeschön von Marc an seine Bäuerin. "Mit ihr könnte es schon passen", meinte er. "Er taut auf und getraut sich schon mehr", meinte Lach, der nach dem Bussi auch ein bisschen "heiß wurde".

Beim Krendeln © KK/RTL

Wie geht es weiter?

Beim Abschlussgespräch offenbarten beide ihre Zuneigung füreinander. "Die Hofwoche hat mir gut gefallen. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen verliebt bin", meinte Marc. Auch Katrin Lach gab zu, ihn ins Herz geschlossen zu haben. "Er ist mir schon schwer sympathisch."

Das Abschlussgespräch © KK/RTL

Katrin Lach züchtet Mini-Shetlandponys und Ragdoll-Katzen. Nach ATV nahm sie jetzt bei "Bauer sucht Frau International" bei RTL teil. Noch ganz vom Bildschirm verschwunden ist sie aber nicht. Am 23. Mai soll noch eine Folge vom möglich "neuem Liebespaar" folgen.