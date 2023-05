Die Landjugend St. Stefan/Haimburg, der Bezirksvorstand Völkermarkt und der Landesvorstand organisierten kürzlich den Landesentscheid Agrar- und Genussolympiade in Völkermarkt. 13 Teams traten bei der Genussolympiade gegeneinander an, 14 bei der Agrarolympiade. Es galt, Wissens- und Geschicklichkeitstests in Zweierteams zu bewältigen. Bei der Genussolympiade siegten Lisa-Marie und Sarah Lippitz von der Landjugend Kamp. Platz zwei ging an das Team Elisa Hannah Bacher und Alexander Weiß (Landjugend Tiffen und Landjugend Moosburg), auf Platz drei folgten von der Landjugend Guttaring Sabrina Schratzer und Anna-Maria Pichler.

Landjugend Kamp besonders erfolgreich

Im Bereich Agrar gewann mit Markus Findenig und Matthias Schilcher ein Team bestehend aus Landjugend Kamp und St. Stefan. Platz zwei ging an die Landjugend St. Stefan/Haimburg mit Jakob Pleschiutschnig und Jakob Kotschnig, Platz drei belegten Thomas Reinwald und Daniel Stadtschreiber (Landjugend Sittersdorf und Landjugend Magdalensberg). Die Siegerehrung nahmen Landesobmann Felix Götzhaber und der Obmann des Bezirksvorstands Völkermarkt, Markus Stattmann, vor. Die Siegerteams vertreten nun mit den Zweit- und Drittplatzierten Teams Kärnten beim Bundesentscheid, der heuer im Juni auch in Kärnten stattfindet.