Aus einem auf einem Rastplatz in Griffen abgestellten Wohnmobil wurden in der Nacht auf Samstag Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro und ein Klimastandgerät gestohlen. Die beiden Besitzer schliefen während des Einbruchs und bemerkten erst beim Frühstück am darauffolgenden Tag, dass etwas fehlte.

Die beiden Opfer, eine Deutsche und ein Tscheche waren auf der Durchreise, von Italien in Richtung Tschechien unterwegs und haben die Nacht auf dem Parkplatz verbracht.

Nicht der einzige Zwischenfall dieser Art: Unbekannte versuchten am Parkplatz der Raststation Feistritz/Drau in der Gemeinde Paternion mit einem Schraubenzieher in ein Wohnmobil einzubrechen.