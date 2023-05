Eines Abends vor drei Jahren erhielt Michelle Janesch (23) bei Facebook eine unverfängliche Freundschaftsanfrage von Thomas Morak (31) mit weitreichenden Folgen. "Als ich ihm dann schrieb, ob man sich kennt, antwortete er: 'Was nicht ist, kann noch werden'. Das war zwar echt ein blöder Anmachspruch, er hat mich aber trotzdem umgehauen", erzählt die Ferlacherin Michelle Janesch, die in Völkermarkt aufwuchs. Bis es zum ersten Treffen in der Realität kam, musste sie ihre Hartnäckigkeit unter Beweis stellen. "Nachdem er mich zweimal versetzt hat, gab ich ihm trotzdem eine dritte Chance, die er dann auch nutzte."