Der letzte Gastrobetrieb in Rückersdorf in der Gemeinde Sitttersdorf/Žitara vas bleibt geschlossen - zumindest für heuer. "Es war keine leichte Entscheidung, uns fehlt aber leider das Personal. Daher legen wir dieses Jahr eine Pause ein und arbeiten an neuen Ideen", gibt Hannes Jernej vom "Mochoritsch"-Stammhaus bekannt.