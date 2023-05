René F. Lipusch, Inhaber vom "ItalyLederShop" am Klopeiner See, musste nach 15 Jahren seinen Standort wechseln. Er siedelte vom Rondo, das im Eigentum der Lilihill-Group von Franz Orasch steht, an die Nordufer-Promenade in die vormalige "Laguna-Bar". "Lilihill hat meinen jährlichen Pachtvertrag heuer nicht mehr verlängert", sagt Lipusch, der im Verkauf von seiner Schwester Erika Jernej unterstützt wird. "Am neuen Standort sperren wir am 14. Mai auf. Als Muttertagsaktion gibt es auf alle Artikel minus 20 Prozent", so Lipusch.

Auf einer dem bisherigen Standort nahezu identen Geschäftsfläche bietet der "ItalyLederShop" seinen Kunden alle nur erdenklichen Lederwaren - angefangen von Jacken, über verschiedenste Taschen und Gürtel, bis hin zu unzähligen Rucksäcken. In der Vorsaison ist das Geschäft täglich von 9 bis 19 Uhr, in der Hauptsaison täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Die saisonale Geschäftsschließung ist gegen Ende September beabsichtigt.