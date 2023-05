Hinter der Lagerhaus-Tankstelle in Eberndorf sind vor Kurzem die Bagger aufgefahren. Immerhin wird gegenüber des Lidl-Diskonters eine neue Billa-Filiale errichtet. Und das, obwohl der Rewe-Konzern rund 500 Meter entfernt an der Eisenkappler Straße seit 1996 eine Billa-Filiale betreibt. Wieso nicht die bestehende Filiale modernisiert wird? "Bei allen Projekten orientieren wir uns stets an den Gegebenheiten vor Ort sowie an den Bedürfnissen der jeweiligen Gemeinde und sind bestrebt, einen wesentlichen Beitrag zum Gemeinschaftsleben und deren Lebensinfrastruktur zu leisten. Der derzeitige Standort erfüllt diese Anforderungen leider nicht mehr und ist zu klein, um eine Verkaufsfläche mit 1000 Quadratmetern zu realisieren", heißt es seitens der Rewe-Unternehmenskommunikation.

Alte Filiale schließt

Die jetzige Billa-Filiale wird geschlossen, sobald die neue fertig ist. Im Herbst 2023 ist die Neueröffnung geplant. Die Frage, was mit dem jetzigen Standort passieren wird, lässt der Konzern unbeantwortet. "Billa investiert in den Ausbau inklusive der Einrichtung der neuen Filiale rund 1,9 Millionen Euro. Die gesamte Filiale wird auf dem neusten Stand der Technik sein, das heißt, sie verfügt beispielsweise über Wärmerückgewinnung sowie Photovoltaik-Anlagen", heißt es in der schriftlichen Beantwortung der Fragen weiter.