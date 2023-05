Von klein auf nahm Hardy Marolt (51) seinen Sohn Hardy zum Fischen mit. Am 7. Mai machte der 22-Jährige den "Fang seines Lebens". Im Beisein vom routinierten Fischer Franz Fabach (82) fing er am späten Nachmittag einen 30,5 Kilogramm schweren Karpfen am hauseigenen Badesteg des Strandhotels Orchidee am Klopeiner See. "Er hat somit den jahrelangen Rekord von 28 Kilogramm eingestellt", freut sich Vater Hardy Marolt, der beim "Fang des Prachtfisches" als Zuschauer dabei gewesen ist.

So ein Fang muss natürlich auch dokumentiert werden. Nach einem kurzen Fotoshooting und dem Abwiegen wurde der Karpfen wieder in die Freiheit entlassen. "Natürlich mit einem Bussi. So wie es sich gehört", scherzt Vater Hardy Marolt, der von seinem Sohn schon lange beim Fischen überholt worden sei. "Ich bin jetzt mehr der Jäger", meint der 51-Jährige. Sein "Fang des Lebens" war ein 24 Kilogramm schwerer Karpfen – um ein paar Kilogramm leichter als jener vom Sohn.

Und wenn beide nicht die Angel auswerfen, arbeitet Sohn Hardy in einer Steuerberatungskanzlei und der Vater im familieneigenen Hotel.